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Евросоюз готовит механизм защиты от возможных санкций США против «Северного потока-2»

Кирилл Васин
18:03 09.08.2020
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял о противоречии победных мер США интересам стран Европы и международному праву в целом.
Евросоюз готовит механизм защиты от возможных санкций США против «Северного потока-2»
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress

Еврокомиссия работает над «Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС», которое позволит создать механизм защиты от санкций США в отношении третьих стран, в том числе от возможных новых санкций по «Северному потоку-2».

Документ должны опубликовать до конца 2020 года. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал посол Евросоюза в России Маркус Эдерер.

Он напомнил, что верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявлял о противоречии победных мер США интересам стран Европы и международному праву в целом.

Ранее в американский Сенат был внесен проект новых санкций против «Северного потока-2». По словам сенатора Джона Барассо, новые ограничения планируют ввести в дополнение к предыдущим.

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