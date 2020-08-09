В эпоху «посткоронавируса»: как работают театры после пандемии COVID-19

В Москве с 1 августа театрам, кинотеатрам, концертным залам, в которых имеется не более трех тысяч посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50% разрешили возобновить работу. Единственное условие – соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Например, музыканты в оркестре должны быть расставлены на полтора метра друг от друга, а перед духовыми инструментами необходимо использовать защитные экраны. Самим зрителям приходить на представление обязательно в маске.

Впервые после эпидемии коронавируса, живой концерт в Московской филармонии дал пианист Денис Мацуев. По его словам, «это было очень сложно».

В Санкт-Петербурге открылись двери «Мариинского театра», где уже выступил Валерий Гергиев. После долгих месяцев ожидания поклонники классической музыки, без сомнений, заполнили бы залы двух столиц полностью. Однако в условиях пандемии аншлагом считается пятьдесят процентов от максимальной рассадки. Кресла теперь занимают в шахматном порядке, то есть вокруг соседей не будет. При этом, компании до пяти человек, которые пришли на представление вместе, находиться будут рядом. Впрочем, такие правила, уверен Денис Мацуев, в любом случае лучше, чем выступления без аудитории. Зрители обязаны во время представления находиться в масках. Во время антрактов нельзя будет перекусить. На входе измеряют температуру.

К музыкантам, играющим на духовых, требований больше всего.

«Тогда надо делать дырку в маске, чтобы играть на духовом инструменте, чтобы взять необходимый инструмент, он должен быть во рту - мундштук. Так что, я думаю, в масках мы не будем играть - мы будем принимать все меры предосторожности», - заявил народный артист РФ Игорь Бутман.

Все новые правила, которых больше десятка, формируют представители Роспотребнадзора. Министерство культуры в данном случае только озвучивает предписания.

«В каждом регионе мы будем следить за тем, как развиваются события, исходя из этого будет формироваться репертуарная политика и концертных залов, и филармоний, и консерваторий, и театров», - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

В Большом театре первая премьера после самоизоляции запланирована на 6 сентября, так как в данных условиях возобновить работу не получается из-за массовых сцен и наполнения зала.