Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС РФ
Каракулевые шапки носили генералы, полковники, адмиралы и капитаны 1 ранга.
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому высшие офицеры и полковники ВС РФ больше не будут носить каракулевые шапки.
Вместо них вводятся меховые шапки с шитьем пятипроцентного золочения и меховые шапки с козырьком для высших офицеров и полковников соответственно, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Каракулевые шапки носили генералы, полковники, адмиралы и капитаны 1 ранга.