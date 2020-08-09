Обломки повсюду: опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета под Калугой

Появилось видео с места крушения легкомоторного двухместного самолета под Калугой. На кадрах видно, что судно буквально разбилось на две части, на взлетно-посадочной полосе и рядом с ней разбросаны мелкие обломки. Последующего возгорания удалось избежать, заявили ранее в ГУ МЧС РФ по Калужской области.

В ведомстве подчеркнули, что крушение произошло при совершении фигуры высшего пилотажа. Пилот самолета «КОРВУС» погиб. Трагедия произошла в Малоярославецком районе на аэродроме «Кудиново».