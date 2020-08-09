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Обломки повсюду: опубликовано видео с места крушения легкомоторного самолета под Калугой

Ирина Егорова
17:08 09.08.2020
В результате жесткой посадки, скончался пилот воздушного судна.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Появилось видео с места крушения легкомоторного  двухместного  самолета под Калугой. На кадрах видно, что судно буквально разбилось на две части, на взлетно-посадочной полосе и рядом с ней разбросаны мелкие обломки. Последующего возгорания удалось избежать, заявили ранее в ГУ МЧС РФ по Калужской области.

В ведомстве подчеркнули, что крушение произошло при совершении фигуры высшего пилотажа. Пилот самолета «КОРВУС» погиб. Трагедия произошла в Малоярославецком районе на аэродроме «Кудиново».

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