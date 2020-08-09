Альпинист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии
Мужчина 1939 года рождения попал под камнепад в Эльбрусском районе у пика «Трапеция».
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости
Альпинист из Санкт-Петербурга, находившийся в составе незарегистрированной группы из шести человек, погиб в горах Кабардино-Балкарии.
Как сообщили в местном МЧС, инцидент произошел в воскресенье, 9 августа. Мужчина 1939 года рождения попал под камнепад в Эльбрусском районе у пика «Трапеция».
Спасатели МЧС спустили тело погибшего с высокогорья и передали прибывшим представителям правоохранительных органов.