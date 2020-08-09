София Ротару поразила поклонников своей внешностью

Поклонники и фанаты певицы Софии Ротару поразились ее молодой внешностью. Звезда опубликовала в Instagram фотогарфии с семьей, чем вызвала массу восторженных комментариев.

«Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!» - написала одна из поклонниц.

Под публикацией с подписью «с внуками» Ротару не выглядит «бабушкой».

«Сын такой взрослый, а мама не стареет! Вы как и где приобрели секрете вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!» - значится в другом комментарии.

У певицы недавно было день рождения, с чем ее и поздравляли поклонники, делая комплименты ее внешнему виду. Ей исполнилось 73 года.

В прошлом году артистка находилась в центре ряда скандалов из-за решения вернуться с концертами в Россию. Хотя ранее ее концертный директор заявлял о полном прекращении ее деятельности в РФ.