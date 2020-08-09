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Эксперт сравнил опасность вируса SFTS и COVID-19

Ирина Егорова
16:20 09.08.2020
В Китае распространяется новый вирус SFTS, способный вызвать смерть человека. Против него нет вакцины и лечения, но многие эксперты не считают его опасным.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Marijan Murat, dpa, Globallookpress

Вирус SFTS известен давно, он относится к многоплановым вирусам, например, может повреждать помидоры или животных, заявил в комментарии «Звезде» врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владимир Жемчугов.

«Если сравнивать с короновирусом, то они оба вирусы. SFTS не передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, что делает его менее опасным, чем коронавирус и менее заразительным», - отметил он.

По словам специалиста, он переносится через укусы клещей или насекомых.

«Нужно, чтобы комар или клещ укусил сначала больного, а потом здорового, как энцефалит», - объяснил механизм передачи инфекции Жемчугов.

Но, врач отметил его большую летальность, так как вирус повреждает тромбоциты.

«России это не грозит. Это природно-очаговое, там,  где есть такие клещи, где есть вероятность заразиться», - подчеркнул он.

С начала 2020 года вирусом SFTS заразились 60 человек в Китае, семеро из них умерли. Вирус распространяется через укусы клещей, при этом специалисты не исключают, что он способен передаваться от человека к человеку. SFTS вызывает у зараженных лихорадку, сильный кашель, а также снижение тромбоцитов и лейкоцитов в крови. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что случаев инфицирования SFTS в России не зафиксировано. 

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