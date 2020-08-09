СМИ: министр окружающей среды Ливана подал в отставку

Министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар подал в отставку.

Данное решение связано с протестами, охватившими Бейрут после мощного взрыва в порту. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Ранее решение об отставке приняла министр информации Ливана Маналь Абдель Самад. После оглашения решения она пожелала стране как можно скорее восстановиться после трагедии.

В Бейруте продолжаются массовые беспорядки после мощного взрыва в городском порту. Протестующие требуют отставки правительства. В результате столкновений пострадали более 700 человек.

Мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли свыше сотни человек, произошел 4 августа. Для помощи в поисково-спасательных работах были направлены специалисты МЧС России.