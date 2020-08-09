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Названы основные жалобы российских туристов на отдыхе

Ирина Егорова
16:48 09.08.2020
Такие обращения поступают по поводу отдыха в южных регионах - Краснодарском крае, Крыму, в частности из Лазаревского, Имеретинской низменности, Анапы, Ялты, Алушты.
Названы основные жалобы российских туристов на отдыхе
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Российские туристы на отдыхе в основном жалуются на несоблюдение социальной дистанции и масочного режима со стороны сотрудников кафе, гостиниц, а также остальными гражданами в общественных местах и  большие очереди, например на канатной дороге в Красной Поляне.

«Шестьдесят пять процентов из них - жалобы на то, что многие отдыхающие не соблюдают социальную дистанцию в местах большого скопления людей: на пляжах, развлекательных объектах. При этом граждане не носят масок, не говоря уже о перчатках», - рассказала первый вице-президент Российского фонда мира (РФМ) Елена Сутормина.

В основном, недовольные обращения поступают из Краснодарского края, Крыма, в частности из Лазаревского, Имеретинской низменности, Анапы, Ялты, Алушты.

Также отдыхающие жаловались на персонал, который пренебрегает ношением масок, используя их «формально», не закрывая нос и рот. В некоторых гостиницах нет санитайзеров, редко проводится уборка в номерах, передает слова Суторминой РИА Новости.

Ранее Елена Исинбаева рассказала о неудобствах, с которыми пришлось столкнуться на отдыхе в Сочи. По ее словам, берег и дно в булыжниках, а детях приходилось с трудом заходить и выходить из моря из-за сильных волн и множества камней. 

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