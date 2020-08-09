Песок, щебень и остовы зданий: разрушенный Бейрут сняли с беспилотника

МЧС РФ показало кадры из разрушенного взрывом Бейрута, снятые на беспилотник.

На кадрах видно, насколько сильны разрушения в городе: от многих зданий не осталось ничего, кроме остовов, гор щебня и песка.

Медики аэромобильного госпиталя МЧС России оказали необходимую помощь почти 200 жителям ливанского Бейрута, пострадавшего при взрыве в местном порту. Только за прошедшие судки за помощью обратились более 100 человек.

Ранее в МЧС РФ объявили о завершении поисково-спасательных работ в Бейруте. Власти Ливана больше не надеются найти выживших после взрыва под завалами.

Бейрут подвергся сильнейшим разрушениям после взрыва в порту 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По последним данным, в результате взрыва погибли 154 человека.