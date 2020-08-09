Около 200 человек получили необходимую помощь от МЧС России после взрыва в Бейруте

Медики аэромобильного госпиталя МЧС России оказали необходимую помощь около 200 жителям ливанского Бейрута, пострадавшего при взрыве в местном порту.

Как заявил глава оперативной группировки спасателей Сергей Воронцов, только за прошедшие сутки за амбулаторной помощью обратились более 100 человек.

Ранее специалисты МЧС РФ объявили о завершении поисково-спасательных работ в столице Ливана. Аварийно-спасательные работы при этом продолжаются. Власти Ливана заявили, что больше не надеются найти под завалами выживших людей.