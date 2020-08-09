Кандидата в президенты США укусила летучая мышь

Кандидата в президенты страны от Либертарианской партии Джо Джоргенсен укусила летучая мышь. Об этом она написала в своем Twitter.

«Завтра утром я не смогу присутствовать на митинге», - сообщила она.

По ее словам, «в качестве меры предосторожности», Джоргенсен будет делать прививку от бешенства. При этом кандидат пообещала, что остальные мероприятия с ее участием пройдут по запланированному графику.

Каким образом произошел инцидент она не рассказала.

Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября 2020 года. Джо Джоргенсен 63 года. Она первая женщина, ставшая кандидатом в президенты США от Либертарианской партии, а также единственная женщина из всех кандидатов на на президентских выборах 2020 года. Она выступает против экономических санкций, за вывод американских войск из иностранных войн.