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Более 100 военнослужащих Ливана пострадали в ходе беспорядков в Бейруте

Кирилл Васин
15:48 09.08.2020
В Бейруте продолжаются массовые беспорядки после мощного взрыва в городском порту.
Более 100 военнослужащих Ливана пострадали в ходе беспорядков в Бейруте
© Фото: Marwan Naamani, dpa, Globallookpress

Около 105 военнослужащих армии Ливана пострадали в ходе беспорядков в столице государства Бейруте.

Отмечается, что в числе пострадавших значатся 8 офицеров, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление армии Ливана.

В Бейруте продолжаются массовые беспорядки после мощного взрыва в городском порту. Протестующие требуют отставки правительства. В результате столкновений пострадали более 700 человек.

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