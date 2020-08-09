Более 100 военнослужащих Ливана пострадали в ходе беспорядков в Бейруте
В Бейруте продолжаются массовые беспорядки после мощного взрыва в городском порту.
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Около 105 военнослужащих армии Ливана пострадали в ходе беспорядков в столице государства Бейруте.
Отмечается, что в числе пострадавших значатся 8 офицеров, сообщает телеканал Al-Hadath со ссылкой на заявление армии Ливана.
В Бейруте продолжаются массовые беспорядки после мощного взрыва в городском порту. Протестующие требуют отставки правительства. В результате столкновений пострадали более 700 человек.