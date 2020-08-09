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Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи

Ирина Егорова
15:29 09.08.2020
Популярный миф о положительном влиянии загара следует как можно быстрее развеять, ведь многие люди даже не подозревают о вреде ультрафиолета.
Сигналы на теле: доктор Комаровский рассказал о причинах появления рака кожи
© Фото: imago stock&people, Globallookpress

Врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, что причины появления рака кожи – меланомы – возникают в раннем возрасте. Например, риск онкологии повышается из-за детских ожогов.

«Пять солнечных ожогов в детстве увеличивают риск развития меланомы на 80 процентов», - сообщил медик в своем канале на YouTube.

Он отметил, что именно дети получают более высокие дозы УФ излучений, в связи с соотношением их площади поверхности кожи к массе тела.

По его словам, существует два типа солнечных лучей, повреждающих кожу, – UVB и UVA. Последние отличаются особенно сильным воздействием, они способны разрушать клетки на уровне ДНК, тем самым могут вызвать злокачественные образования на коже.

«Необходимо проверять родинки на своем теле и приучать к этому всех членов вашей семьи для раннего выявления рака кожи. Родинки должны быть: симметричные, иметь ровный край, однородные по цвету, диаметром менее 6 мм. Если вы видите, что они меняют цвет, размер, границы, на них появляются корочки, трещины или родинка вообще пропала, то срочно нужно обратиться к врачу», - объяснил он.

Чтобы защититься от вредного воздействия солнечных лучей и не получить ожоги, врач посоветовал покупать солнцезащитные крема в аптеках, наносить средство за 10-15 минут до выхода на улицу и обновлять на коже каждые четыре часа.

Одними из первых признаков кожных онкозаболеваний являются незаживающие раны, пятна с нечеткими границами и растущие родинки. 

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