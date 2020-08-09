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Эксперт рассказал, как увидеть один из ярчайших звездопадов года

Кирилл Васин
15:15 09.08.2020
По словам специалиста, метеорные потоки представляют собой остатки распадающихся комет - рои мельчайших, а иногда не очень мелких частиц.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Holger John, imago stock&people, Globallookpress

На следующей неделе россияне смогут наблюдать один из ярчайших звездопадов года – метеорный поток Персеиды. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал «Звезде», что нужно для того, чтобы не пропустить самое интересное.

«Метеорный поток Персеиды – это один из наиболее известных метеорных потоков, максимум которого наблюдается в начале августа, примерно 11-12 числа», - отметил специалист.

По его словам, метеорные потоки представляют собой остатки распадающихся комет - рои мельчайших, а иногда не очень мелких частиц. Когда эти частицы влетают в атмосферу Земли, сгорают, остается след в атмосфере, который называют метеор, или как говорят в народе – «падающая звезда».

«Чтобы наблюдать метеорный поток, никакое специальное оборудование не нужно. Не нужен телескоп, не нужен даже бинокль. Здесь, как раз, можно обойтись невооруженным глазом. Но нужно запастись терпением, потому что реально наблюдаемых метеоров будет не так много, даже в максимуме потока, нужно чистое небо, и, желательно, чтобы горизонт не был закрыт», - заключил специалист.

Россияне смогут увидеть поток 11, 12 и 13 августа. В эти дни, предположительно, на чистом ночном небе можно рассмотреть до 60 «падающих звезд» в час.

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