Ушла из жизни продюсер театра Ермоловой Галина Боголюбова

В столице на 77 году жизни скончалась театральный продюсер, возглавлявшая литературную часть Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, Галина Боголюбова.

О ее смерти сообщили в театре, опубликовав информацию на официальном сайте без уточнения причины ухода из жизни.

В театре Ермоловой выразили глубокое прискорбие в связи с произошедшим, отметив, что Боголюбова была предана своей деятельности до самого последнего дня.