Ушла из жизни продюсер театра Ермоловой Галина Боголюбова
В месте работы театрального продюсера отметили, что она была предана своей деятельности до самого конца.
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В столице на 77 году жизни скончалась театральный продюсер, возглавлявшая литературную часть Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой, Галина Боголюбова.
О ее смерти сообщили в театре, опубликовав информацию на официальном сайте без уточнения причины ухода из жизни.
В театре Ермоловой выразили глубокое прискорбие в связи с произошедшим, отметив, что Боголюбова была предана своей деятельности до самого последнего дня.