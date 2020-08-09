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Эксперт прокомментировал грядущие изменения для автомобилистов

Кирилл Васин
14:11 09.08.2020
С начала осени российских водителей ждут новые правила. Например, будут пересмотрены тарифы ОСАГО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре со «Звездой» высказал свое мнение о важных изменениях для автомобилистов.

«Автомобилисты полагают, что изменение тарифного коридора сыграет не на руку им. Они считают, что цена полиса однозначно поднимется. Идея была такая, как есть в КАСКО, когда страховые компании следят за поведением клиента и применяют соответствующие коэффициенты стоимости полиса. Условно говоря, хорошие клиенты платят меньше», - отметил эксперт.

По его словам, если система будет работать правильно, то аккуратные водители, которые не получают много штрафов, будут платить меньше. Кадаков добавил, если изменения заработают таким образом, то эту систему «можно приветствовать».

«Если все это скатится в историю с простым повышением тарифов, то это будет не очень хорошо. Но, поскольку на страховом рынке высокая конкуренция, я надеюсь, что все это будет работать правильно, так, как и задумано», - уточнил специалист.

Он также прокомментировал возвращение процедуры техосмотра для получения полиса ОСАГО. По его словам, диагностических центров в стране на данный момент не хватает, поэтому данное нововведение будет вступать в силу постепенно, полагает эксперт.

С начала осени российских водителей ждут новые правила. Например, будут пересмотрены тарифы ОСАГО. Во-первых, начнут действовать новые правила расчета стоимости полисов ОСАГО - границы тарифного коридора расширятся на 30 процентов. Во-вторых, будет учитываться индивидуальный тариф водителя.

Также возвращается процедура техосмотра - для получения полиса ОСАГО, как и раньше, нужно будет получать диагностическую карту. Обязательным станет требование фотофиксации автомобилей при заезде и выезде из пункта техобслуживания.

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