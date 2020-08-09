«Деградация безопасности в Европе»: Косачев об усилении группировки войск США у границ РФ

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление шефа Пентагона Марка Эспера об усилении группировки американских войск в Польше у границ с Россией.

По словам Косачева, данным шагом США наращивают напряжение в Европе, что вредит безопасности континента и всего мира.

«Натовские генералы верховодят европейскими политиками. В результате ситуация в сфере безопасности в Европе деградирует», - приводит ТАСС слова главы международного комитета Совфеда.

Ранее Эспер заявил, что в соответствии с решением президента США Дональда Трампа, около двенадцати тысяч военных Соединенных Штатов будут выведены из Германии, примерно половина из них направится в Польшу.