Названы продукты для избавления от жира на животе

Для того, чтобы избавиться от подкожного жира в области живота и боков, необходимо придерживаться кетогенной диеты. В частности, употреблять пять продуктов, которые входят в ее рацион - авокадо, орехи, яйца, ягоды и темный шоколад.

Так, при употреблении авокадо человек получает меньше калорий в течение дня, так как он насыщен здоровыми жирами и волокнами, помогающими замедлить процессы пищеварения и начать процесс похудения.

Уменьшить голод и обеспечить чувство сытости помогут миндаль, фисташки и грецкие.

В то же время, куриные яйца смогут ускорить процесс метаболизма.

«Ешьте яйца на завтрак, что защитит от искушения съесть дополнительные калории в течение дня», - говорится в материале The Health Site.

Не менее важными для рациона человека является ягоды, в числе которых: черника, малина и клубника, в которых содержится много диетических волокон, витамина С, магния и витамина K.

В период диеты также разрешается умеренное количество темного шоколада, так как мононенасыщенные жирные кислоты, которые в нем содержатся, помогут сжигать жир и лишние калории.