Специалисты МЧС РФ завершили поисково-спасательные работы в Бейруте, пострадавшем от мощного взрыва. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС.

При этом аварийно-спасательные работы продолжаются. Власти Ливана заявили, что больше не надеются найти под завалами выживших людей.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим. По последним данным, в результате взрыва погибли 154 человека.