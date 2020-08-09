Министр информации Ливана подала в отставку

В воскресенье, 9 августа, министр информации Ливана Маналь Абдель Самад заявила об уходе в отставку в связи с произошедшей трагедией в порту Бейрута.

Министр аргументировала, что решение связано с тем, что она «не смогла оправдать ожидания ливанцев».

«Я подаю в отставку и желаю моей любимой родине как можно скорее восстановить свое благополучие», - цитирует Самад телеканал Al Mayadeen.

Министр стала первой из членов правительства Ливана, кто покинул свой пост после взрыва.

Мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого погибли свыше сотни человек, произошел 4 августа. Для помощи в поисково-спасательных работах были направлены сотрудники МЧС России.

Ранее в ливанской столице начались массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты требуют отставки правительства.