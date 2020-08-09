Власти Ливана больше не надеются найти живых под завалами в Бейруте после мощного взрыва. Об этом сообщили в оперативном штабе МЧС РФ.

«Представители Минобороны Ливана, как принимающая сторона, официально заявили, что больше не ожидают найти живых людей под завалами», - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что действующая в Бейруте группировка МЧС РФ завершила поисково-спасательные работы, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.