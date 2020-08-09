СМИ: Южная Корея намерена построить авианосец

Южная Корея готовит проект по созданию собственного легкого авианосца, оснащенного 20 самолетами вертикального взлета F-35 B.

По информации местных СМИ, со ссылкой на анонимные источники в правительстве, строительство планируется завершить к 2030 году.

Отмечается, что на данный момент в минобороны республики готовят изменения в прежний проект строительства «крупного транспортного корабля - II». Ранее было запланировано, что к 2033 году ВС РК получат многоцелевой военно-транспортный корабль водоизмещением 30 тысяч тонн.

Создание авиносца связывают с тем, что страна активно намерена противостоять любым притязаниям Японии, а также не уступать в региональной гонке вооружений между Китаем, Японией и КНДР.

По предварительным данным, примерная стоимость такого проекта может составить до около 4,5 млрд долларов, пишет «Российская газета».