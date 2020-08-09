ЦИК: выборы в Белоруссии признаны состоявшимися
За пять дней явка избирателей на досрочном президентском голосовании в Белоруссии составила 41,7%.
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Центральная избирательная комиссия Белоруссии сообщила, что выборы президента страны признаны состоявшимися.
Уточняется, что явка составила свыше превысила 54%.
По предварительным данным, ЦИК республики планирует получить первые результаты выборов главы государства уже вечером воскресенья, пишет ТАСС.
Сегодня, 9 августа, на территории Белоруссии проводится единый день голосования. Для избирателей было открыты свыше пяти тысячи пунктов.
За пять дней явка избирателей на досрочном президентском голосовании в Белоруссии составила 41,7%.