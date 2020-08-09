Фанаты Бритни Спирс заметили новые сигналы о помощи на ее странице

Подписчики известной американской поп-певицы Бритни Спирс вновь были встревожены содержанием публикаций в ее официальном аккаунте в Instagram.

Накануне исполнительница разместила у себя на странице пост с желтой картинкой и посвятила текст подписи своей любви к этому цвету. Подобная публикация вызвала серьезное беспокойство фанатов артистки. Ранее певицу призвали использовать желтый в соцсетях как знак о том, что ей требуется помощь.

Некоторые поклонники Бритни Спирс предполагают, что ее может насильно удерживать ее семья, а именно отец и бойфренд. Таким образом подписчики объясняют странное поведение знаменитости, которое она демонстрирует в последних публикациях, включающих видео.

Ранее поклонники певицы, а также ее коллеги занялись распространением движения #freebritney. Сторонники этого движения считают, что звезду необходимо освободить из-под опеки отца, так как тот якобы использует принудительное и не требующееся певице лечение, чтобы распоряжаться ее денежными средствами.