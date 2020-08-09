Российские спортсмены впервые переплыли Байкал без гидрокостюмов

Впервые в истории российские спортсмены переплыли озеро Байкал без гидрокостюмов.

Маршрут длиной в 48 километров был преодолен за пятнадцать с половиной часов, при том, что местами температура воды достигала отметки лишь плюс пять градусов.

Участники сменяли друг друга через каждые полчаса. Около половины выпало на ночное время суток, но даже в кромешной тьме они не остановились ни на минуту.

Марафонский заплыв был посвящен экологической акции «За чистый Байкал».