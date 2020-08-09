Двое детей пострадали от взрыва снаряда времен Войны под Калининградом

В Калининградской области двое детей во время отдыха с родителями в палатках в лесу получили травмы в результате взрыва снаряда, предположительно, времен Великой Отечественной войны, сообщили в Следственном комитете региона.

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«При разведении костра произошла детонация снаряда, находящегося в почве. В результате осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка», - уточнила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Наталья Гацко.

На данный момент оба ребенка с тяжелыми травмами были госпитализированы.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудник Следственного комитета по факту произошедшего проводят проверку.