Тела еще двух погибших в Бейруте извлекли из-под завалов спасатели МЧС

Спасатели МЧС РФ, оказывающие помощь жителям Бейрута после мощного взрыва, извлекли из-под завалов тела еще двух погибших.

Отмечается, что тела были извлечены из-под завалов элеватора. За все время спасатели обнаружили шесть человек.

«За сутки обнаружили и извлекли фрагменты тел двух погибших. За все время работ обнаружено и извлечено шесть человек», - рассказали в оперативном штабе.

Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных зданий. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.