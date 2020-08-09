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Государственные интернет-ресурсы Белоруссии подверглись кибератаке

Кирилл Васин
11:59 09.08.2020
Было атаковано оборудование, на котором размещаются сайты КГБ и МВД республики.
Государственные интернет-ресурсы Белоруссии подверглись кибератаке
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress

Государственные интернет-ресурсы Белоруссии подверглись кибератаке с вечера 8 августа до 6 утра 9-го.

Было атаковано оборудование, на котором размещаются сайты КГБ и МВД республики.

Системы защиты провайдеров отразили нападение, но атака вызвала проблемы с оборудованием. Об этом сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты страны (CERT.BY).

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