Государственные интернет-ресурсы Белоруссии подверглись кибератаке
Было атаковано оборудование, на котором размещаются сайты КГБ и МВД республики.
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress
Государственные интернет-ресурсы Белоруссии подверглись кибератаке с вечера 8 августа до 6 утра 9-го.
Было атаковано оборудование, на котором размещаются сайты КГБ и МВД республики.
Системы защиты провайдеров отразили нападение, но атака вызвала проблемы с оборудованием. Об этом сообщил Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты страны (CERT.BY).