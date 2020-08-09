Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

Действующий глава Республики Беларусь Александр Лукашенко проголосовал на выборах нового президента страны.

Отмечается, что отдать свой голос белорусский лидер, по традиции, решил на территории государственного университета физической культуры, пишет «Интерфакс».

В воскресенье, 9 августа, в стране проходит основной день голосования. Для граждан были открыты свыше пяти тысячи избирательных пунктов, в том числе за рубежом и на территории России.

В этом году в выборах принимают участие пять кандидатов. Предварительные итоги будут оглашены ЦИК 10 августа, окончательные - не позднее 19 августа.