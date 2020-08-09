Трамп намерен увековечить себя на скале президентов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении увековечить себя на знаменитой скале президентов.

По информации СМИ, данной идеей он поделился с губернатором Южной Дакоты во время приватной беседы, которая, в свою очередь, преподнесла американскому лидеру муляж горы высотой больше метра.

Помимо портретов Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна пятым на ней был представлен Трамп.

В то же время, личный помощник Трампа уже интересовался, какие формальности требуется выполнить, чтобы добавить еще один барельеф к монументу, пишет The New York Times.