Более 700 человек пострадали в результате беспорядков в Бейруте

Более 700 человек, по последним данным, пострадали во время протестов в Бейруте. Один полицейский погиб. Манифестантов на улицы вывела оппозиция. Предлогом послужило недовольство медленным ходом расследования взрыва в порту. В итоге, митинг быстро перерос в полномасштабные беспорядки с погромами и захватом правительственных зданий.

Улицы делового центра Ливанской столицы завалены камнями. Здания в огне. Булыжники и бутылки с зажигательной смесью летят в полицейских, те отвечают слезоточивым газом.

Людей вывела на улицы оппозиционная партия «Катаиб». Она воспользовалась тем, что жители недовольны медленным ходом расследования причин взрыва в порту. Протестующие раздражены и затянувшимся экономическим кризисом. Атака на полицейские кордоны была хорошо подготовлена.

«Люди сегодня соорудили виселицу для всех политиков, каждому подписали имена и сделали импровизированную виселицу для каждого политика. И сегодня были очень серьезные стычки между полицейскими и бастующими», - рассказала житель Бейрута Людмила Аун.

Премьер-министр Ливана Хассан Диаб, чьи ростовые фотографии из картона так же демонстративно вешали протестующие, ближе к вечеру выступил с сенсационным заявлением. Он сообщил, что готов рассмотреть вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Это основное требование оппозиции. Также он назвал основную причину взрыва в порту. По его мнению, взрыв произошел из-за коррупции.

Протестующие захватили нескольких правительственных зданий, в том числе – Министерство иностранных дел, экономики и энергетики. Из его окон вывесили красные полотнища с надписями «Бейрут – столица революции». По данным канала «Аль-Маядин», пока протестующие громили здания, некие люди уничтожали документацию и досье по коррупции, начиная с 1992 года.

Ожесточенные столкновения продолжались около 10 часов. Полиции удалось отбить все правительственные здания. По последним данным, в столкновениях ранены более 700 человек, среди них 70 полицейских. Один боец спецназа был по ошибке застрелен своми коллегами.

Столица Ливана сейчас – один из самых опасных городов мира. Журналистов, которые приехали освещать последствия взрыва просят не покидать свои гостиницы.

«Сегодня вечером наша съемочная группа переезжает в Бейрут, половина наших локаций разрушена. Сможем ли мы восстановить что-то, как это будет – мы не знаем, и если честно – нам страшновато возвращаться обратно», - рассказала режиссер, продюсер Мария Иванова.

Несмотря на опасную ситуацию в Бейруте наши спасатели и медики продолжают работать в порту и прилегающих территориях. Их безопасность обеспечивают подразделения ливанской армии. В развернутый российский госпиталь и на 5-й день после взрыва продолжают поступать пострадавшие.

Сегодня должна состояться международная конференция по сбору средств пострадавшему Бейруту, и она может пройти на фоне второго дня беспорядков. Оппозиция уже заявила, что расходиться не собирается.