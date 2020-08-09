Огромная очередь из голосующих собралась у посольства Белоруссии в Петербурге

В Санкт-Петербурге у здания посольства Белоруссии выстроилась огромная очередь, собравшаяся для голосования в президентских выборах. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, что в очереди стоят десятки избирателей, среди которых есть как молодежь, так и люди среднего возраста.

Уточняется, что в избирательный пункт пропускают только по одному. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляют выборочный досмотр вещей.

В воскресенье, 9 августа, проходят выборы президента Белоруссии. На территории России отдать голос в поддержку кандидата можно в диппредставительствах Москвы, Петербурга и Калининграда.