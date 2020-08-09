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Огромная очередь из голосующих собралась у посольства Белоруссии в Петербурге

Светлана Головина
11:09 09.08.2020
На территории России проголосовать за кандидата на пост президента Республики также можно в Москве и Калининграде.
© Видео: sergei.kurlovich, Instagram © Фото: sergei.kurlovich, Instagram

В Санкт-Петербурге у здания посольства Белоруссии выстроилась огромная очередь, собравшаяся для голосования в президентских выборах. Видео с места было опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, что в очереди стоят десятки избирателей, среди которых есть как молодежь, так и люди среднего возраста.

Уточняется, что в избирательный пункт пропускают только по одному. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляют выборочный досмотр вещей.

В воскресенье, 9 августа, проходят выборы президента Белоруссии. На территории России отдать голос в поддержку кандидата можно в диппредставительствах Москвы, Петербурга и Калининграда.

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