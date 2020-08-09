Досрочно проголосовали на президентских выборах в Белоруссии 41,7% избирателей

За пять дней явка избирателей на досрочном президентском голосовании в Белоруссии составила 41,7%. Об этом сообщила председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

В соответствии с оглашенными данными, в Гомельской области досрочно проголосовали 54,44% избирателей, в Брестской - 38,40%, в Витебской - 39,34%, Гродненской - 38,60%, в Минской - 39,66%, Могилевской - 49,92% и в Минске - 33,40%.

На территории республики ранее открылись свыше пяти тысяч избирательных участков для голосования в президентских выборах. Отдать свой голос в поддержку кандидата можно и на 44 участках за рубежом, в России - в диппредставительствах в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.