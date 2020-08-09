Глава Пентагона заявил о наращивании группировки войск у границ России

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты перегруппировывают свои войска в Европе, из-за чего часть военнослужащих отправиться в Польшу, где будет находиться в непосредственной близости от российских границ.

По его словам, ускорило данную передислокацию решение американского президента Дональда Трампа.

Эспер уточнил, что на данный момент Вашингтон выводит около двенадцати тысячи своих военных из Германии, при этом, половина контингента направится в Польшу.

Ранее в Кремле не раз отмечали, что выступают против приближения военной инфраструктуры НАТО к России. Данные действия вынуждают Москву принимать ответные меры, которые необходимы для гарантированного обеспечения безопасности.