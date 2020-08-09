В стране и мире «Все станет понятно»: Добровинский анонсировал значимое событие в деле Ефремова Кирилл Васин По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Известный адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, анонсировал новое значимое событие в судебном процессе. «Во вторник произойдет некое значимое для нас для всех событие в процессе, которое очень многое расставит по своим местам, и всем все станет понятно», - заявил Добровинский. Он также дал оценку своему сопернику в данном процессе – адвокату Ефремова Эльману Пашаеву. По словам Добровинского, Пашаев – «очень знающий адвокат с большим опытом», передает «Газета.Ru». По версии следствия, Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем своего внедорожника врезался в автомобиль Lada, водитель которого, Сергей Захаров, позже умер в реанимации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует