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Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета

Кирилл Васин
11:00 09.08.2020
Чтобы не допустить высокого уровня сахара в крови, вызывающего диабет, специалисты рекомендуют следить за питанием, избегать продуктов с высоким содержанием сахара, а также углеводов.
Написано на лице: названы визуальные симптомы-предвестники диабета
© Фото: Rudolf, Arco Images GmbH, Globallookpress

Диабет 2 типа может не проявлять себя долгие годы. Однако, существуют несколько признаков, по которым можно распознать его развитие.

Основными признаками выступают изменения лица. У человека с диабетом отмечается ослабление мимических мышц, что может выражаться в значительной асимметрии черт, неподвижности части лица. Из-за этого он не может нормально улыбаться, говорить, а иногда и закрыть глаз.

Также признаками развития диабета 2 типа могут быть: потеря вкуса и сухость во рту, опущенное веко или уголок рта, невозможность вытянуть губы или сложить их «трубочкой», постоянно приоткрытый рот, течение слюны за его пределы, боли за ушами, невозможность сморщить лоб.

Чтобы не допустить высокого уровня сахара в крови, вызывающего диабет, специалисты рекомендуют следить за питанием, избегать продуктов с высоким содержанием сахара, а также углеводов: макарон, риса и прочего мучного. Не следует забывать и о постоянных физических нагрузках, пишет MedikForum.

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