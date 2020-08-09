В России за сутки подтверждены 5 189 случаев инфицирования COVID-19
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 3 215 россиян. Всего выздоровели 693 422 человека.
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За сутки в России подтвердились 5 189 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 887 536. Такие данные приводит оперативный штаб.
Справились с коронавирусом за минувшие сутки 3 215 россиян. Всего выздоровели 693 422 человека.
На 9 августа в стране проведено 30,6 миллиона тестов на коронавирус.