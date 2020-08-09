Германия направит Ливану 10 млн евро для устранения последствий трагедии в Бейруте

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия предоставит Ливану десять миллионов евро для устранения последствий в результате мощного взрыва в порту Бейрута.

«Рад, что сегодня со стороны правительства ФРГ могу пообещать дополнительные 10 млн евро» , - отметил глава МИД.

Масс добавил, что на данный момент правительству страны необходимо обеспечить расследование причин трагедии и действовать на основе транспарентности, так как именно она позволит вернуть доверие граждан.

Дипломат напомнил, что накануне трагедии Ливан столкнулся с серьезными проблемами и ему необходимы реформы для устойчивых преобразований и стабильности, пишет ТАСС.



Трагедия в порту Бейрута произошла вечером 4 августа. Мощной взрывной волной были уничтожены десятки жилых и офисных домов. Вскоре на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб для помощи пострадавшим.