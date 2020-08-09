Правительство выделило средства на выплаты работающим с COVID-19 врачам
Принятие соответствующего проекта позволит финансово поддержать медработников, которые оказывают помощь инфицированным гражданам.
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Правительство РФ выделило из резервного фонда Минздраву средства на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с COVID-19.
Отмечается, что принятие соответствующего проекта позволит финансово поддержать медработников, которые оказывают помощь инфицированным гражданам. Также это может сказаться на повышении качества помощи и снижении рисков распространения вируса.
Правительство приняло проект распоряжений по данному вопросу. Об этом сообщается на сайте кабмина.