Правительство выделило средства на выплаты работающим с COVID-19 врачам

Правительство РФ выделило из резервного фонда Минздраву средства на стимулирующие выплаты медработникам, работающим с COVID-19.

Отмечается, что принятие соответствующего проекта позволит финансово поддержать медработников, которые оказывают помощь инфицированным гражданам. Также это может сказаться на повышении качества помощи и снижении рисков распространения вируса.

Правительство приняло проект распоряжений по данному вопросу. Об этом сообщается на сайте кабмина.