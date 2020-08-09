В Абхазии выявили первый случай заболевания коронавирусом среди туристов

У одного россиянина, приехавшего на отдых в Абхазию, был диагностирован COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе республики по защите населения от коронавируса.

Туриста вывезли для прохождения лечения в одну из больниц Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».

Первого августа были сняты ограничения на пересечение российско-абхазской границы, действовавшие несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Как ранее рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в случае обнаружения COVID-19 у отдыхающих из России, их будут отправлять на лечение в Сочи.