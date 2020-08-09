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Огромная толпа и дым: кадры беспорядков в Бейруте с высоты

Анна Берестовая
00:34 09.08.2020
В ходе столкновений протестующих и сотрудников органов правопорядка погиб один сотрудник полиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В ходе масштабных акций протеста в ливанском Бейруте, недавно перенесшем разрушительный взрыв, пострадали около 490 человек. Соответствующие данные предоставляет телеканал «Аль-Манар».

Участники митинга требуют от властей инициирования международного расследования причин и обстоятельств произошедшего накануне инцидента, унесшего жизни десятков людей.

© ТРК "Звезда"

Массовые беспорядки охватили центр ливанской столицы 8 августа. Вышедшие на протесты активисты, среди которых оказалось множество представителей молодежи, женщин и даже детей, встретили сопротивление сотрудников правоохранительных органов.

© ТРК "Звезда"

Согласно последней информации, один из полицейских, участвующих в противостоянии митингующим, погиб от ранения в голову. Об это рассказывает канал «Аль-Арабия».

Ранее представители властей Ливана сообщили об отсутствии необходимости в проведении международного расследования по поводу прогремевшего в Бейруте взрыва. Такое решение было аргументировано достаточной для самостоятельного разбирательства компетентностью следственных и судебных органов государства.  

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