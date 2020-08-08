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СМИ: TikTok собирается подать в суд на администрацию США

Анна Берестовая
23:47 08.08.2020
Владельцы социальной сети могут выдвинуть свои обвинения уже 11 августа.
СМИ: TikTok собирается подать в суд на администрацию США
© Фото: SheldonÂ�Cooper, Keystone Press Agency, Globallookpress

Владельцы популярной социальной сети TikTok планируют подать в суд на американскую администрацию 11 августа. Такая реакция может стать ответом на принятый накануне указ президента страны Дональда Трампа, затрагивающий интересы сети.

Обвинения в адрес властей США, согласно имеющимся данным, будут строиться на тезисе о неконституционном характере действий американского лидера. По выдвигаемой версии, представителям TikTok не дали возможности ответить на обвинения.

Более того, называется беспочвенным сам посыл о том, что указ Трампа был принят из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Национальное общественное радио со ссылкой на источник.

Ранее, 6 августа, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два указа, в рамках которых был введен запрет на осуществление любого рода сделок с владельцем компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, и дочерними фирмами, а также с владельцем сети WeChat компанией Tencent и ее дочерними предприятиями. Правила контактов с китайскими компаниями, вводимые указом, вступят в силу уже осенью – через 45 дней после подписания документа.

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