СМИ: TikTok собирается подать в суд на администрацию США

Владельцы популярной социальной сети TikTok планируют подать в суд на американскую администрацию 11 августа. Такая реакция может стать ответом на принятый накануне указ президента страны Дональда Трампа, затрагивающий интересы сети.

Обвинения в адрес властей США, согласно имеющимся данным, будут строиться на тезисе о неконституционном характере действий американского лидера. По выдвигаемой версии, представителям TikTok не дали возможности ответить на обвинения.

Более того, называется беспочвенным сам посыл о том, что указ Трампа был принят из соображений национальной безопасности. Об этом сообщает Национальное общественное радио со ссылкой на источник.

Ранее, 6 августа, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал два указа, в рамках которых был введен запрет на осуществление любого рода сделок с владельцем компанией ByteDance, владеющей приложением TikTok, и дочерними фирмами, а также с владельцем сети WeChat компанией Tencent и ее дочерними предприятиями. Правила контактов с китайскими компаниями, вводимые указом, вступят в силу уже осенью – через 45 дней после подписания документа.