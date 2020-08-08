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Названы сферы, где легче всего найти подработку

Светлана Головина
09:51 08.08.2020
На данный момент на рынке труда много вакансий для тех, кто работает в интернете.
Названы сферы, где легче всего найти подработку
© Фото: Nicolas Armer, dpa, Globallookpress

Варианты дополнительного заработка намного проще найти в области электронной торговли, считают специалисты Института прогрессивного образования.

По их словам, на данный момент наиболее востребованы такие специалисты, как менеджер онлайн-магазина, онлайн-консультант, администратор и мерчандайзер. 

Помимо этого, достаточно много предложений для работников сферы услуг, в числе которых: строители, работники коммунальных служб, ремонтники и няни. Подобная ситуация складывается в сфере логистики и дистрибуции, где работодатели ищут: водителей, курьеров, грузчиков и кладовщиков.

Эксперты добавили, что в настоящее время на рынке труда много вакансий для тех, кто работает в интернете.

«Быстро найти подработку смогут копирайтеры, SMM-специалисты, контент-менеджеры, модераторы форумов или групп в социальных сетях, а также онлайн-репетиторы и менеджеры по продажам и продвижению образовательных проектов», - пишет RT со ссылкой на результаты исследования.

Также специалисты отметили, что на фоне пандемии коронавируса и повышенных санитарно-эпидемиологических требований высокий спрос появился на работников в сфере уборки и дезинфекции помещений.

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