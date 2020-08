Врачи рассказали о связи икоты и коронавируса

В ходе исследования американских врачей стало известно, что одним из возможных симптомов новой коронавирусной инфекции может быть длительная икота.

К такому выводу специалисты пришли после того, как 62-летний житель Чикаго был госпитализирован из-за икоты, непрекращающейся четыре дня.

В ходе обследования у пациента оказался положительный тест на COVID-19 и обнаружены поражения в легких. Однако никаких клинических проявлений в виде кашля или боли в горле не было.

«Это первый отчет о стойкой икоте в качестве жалобы у пациента с положительным результатом на COVID-19 в литературе по экстренной медицине», - пишет The Sun со ссылкой на отчет медиков в журнале The American Journal of Emergency Medicine.