Мощный камнепад обрушился с горы в Дагестане: видео

В Тляратинском районе Дагестана произошел обвал горной породы, в результате чего была заблокирована автодорога. Момент произошедшего был снят очевидцем и опубликован в Сети.

На кадрах хорошо видно, как с вершины горы начинают сыпаться небольшие камни, после чего огромная «лавина» спускается прямо на проезжую часть. Место камнепада мгновенно заволокло дымом горных пород.

«Вот такая вот жизнь в горах - зимой сход снежных лавин, а летом сход каменных лавин», - подписал ролик очевидец.

Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. Работы по расчистке дороги из Тляратинского района в Цунтинский планируется начать в ближайшее время