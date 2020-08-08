Тело еще одного погибшего обнаружено под завалами в Бейруте

На месте мощного взрыва в ливанском Бейруте спасатели МЧС России обнаружили тело еще одного погибшего, сообщили в оперативном штабе.

Уточняется, что погибший был найден на месте разбора завалов на элеваторе в порту.

На данный момент российские спасатели работают круглосуточно в три смены, пишет ТАСС со ссылкой на собеседника.

Ранее силами МЧС РФ были обнаружены трое погибших.



Мощный взрыв в столице Ливана прогремел 4 августа. Пострадавшими оказались около пяти тысячи человек, еще многие остаются пропавшими без вести. Жертвами стали свыше сотни граждан.