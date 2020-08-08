СК РФ возбудил еще одно дело о реабилитации нацизма в ходе акции «Бессмертный полк»

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила о возбуждении еще одного уголовного дела из-за размещения фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».

По ее словам, житель Воронежа не позднее опубликовал для трансляции на сайте портрет Адольфа Гитлера с подписью «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично», - уточнила Петренко.

На данный момент следователи допросили подозреваемого и изъяли у него электронные носители информации.

Уточняется, что всего Следственным комитетом за публикацию фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк» в мае 2020 году было возбуждено десять уголовных дел в отношении лиц, проживающих в Перми, Самаре, Волгограде, Ульяновске, Казани и Якутии.