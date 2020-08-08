До неба и обратно: более 400 прыжков впервые осуществили десантники в Тульской области
В Тульской области на аэродроме «Клоково» и площадке приземления «Слободка» военнослужащие Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили свой первый учебно-тренировочный прыжок из самолета Ан-2.
Уточняется, что среди личного состава, совершивших свой первый прыжок с парашютом не только молодое пополнение соединения весеннего призыва, но и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, прибывшие из запаса и не имевших парашютной подготовки.
Прыжки совершались на парашютных системах Д-10 с высоты покидания воздушного судна 800 метров, при скорости десантирования около 180 км/ч.
Отмечается, что личный состав соединения показал смелые и решительные действия и отличные навыки в действиях при десантировании, приземлении и сборе на площадке приземления, а также выдержку и хладнокровие при выполнении поставленных задач в любых условиях обстановки.
Всего было совершенно более 400 прыжков.
После приземления командир соединения гвардии полковник Евгений Тонких поздравил личный состав с совершением первого прыжка и в торжественной обстановке вручил почетный знак парашютиста.