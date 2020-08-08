СМИ: судно, на котором в Бейрут доставили аммиачную селитру, затонуло два года назад

Доставившее в 2014 году в порт ливанской столицы аммиачную селитру судно Rhosus затонуло в начале 2018 года. К такому выводу специалисты пришли, ознакомившись со спутниковыми снимками, фотографиями и данными о передвижении судов.

В частности, было установлено, что корабль, на борту которого находилось около 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, вышел из грузинского Батуми в ноябре 2013 года и должен был доставить вещество в Мозамбик, пишет The New York Times.

Однако Rhosus сделал незапланированный заход в порт Бейрута, где был задержан в связи с техническими неполадками. По мнению журналистов издания, именно по этой причине опасный груз с судна был перемещен на склад.



Имеющаяся в распоряжении СМИ спутниковая фотография свидетельствует о том, что уже в 2015 году никакого груза на борту не было. А в феврале 2018 года Rhosus якобы затонул в северной части порта в течение нескольких дней.

Уточняется, что склад, где хранилась аммиачная селитра, располагался в 450 метрах от того места, где затонул корабль.



Мощный взрыв в порту Бейрута, в результате которого сильно пострадали местные жители и сам город, прогремел 4 августа.

Для оказания помощи в поисково-спасательной операции на место из России были отправлены несколько самолетов со специалистами экстренных служб.